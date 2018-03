Équipementier des Lions : Ce qu'il faut savoir sur Puma, une marque peu en vue au Mondial

Puma sera une marque peu en vue au Mondial Russe. La raison est la faible participation des équipes qu'elle sponsorise à la Coupe du monde 2018. Après l’élimination de l’Italie par la Suède lors des éliminatoires en novembre dernier, Puma comptera seulement trois équipes en Russie : l’Uruguay, le Sénégal et la Suisse. Mais la marque créée par Rudolf Dassler rectifie le tir puisqu'elle a annoncé un nouveau partenariat avec l'équipe de Serbie. Puma pourra aussi compter sur ses ambassadeurs de choix au Mondial comme Antoine Griezmann, Sergio Agüero et consorts.



En attendant le mondial, l’entreprise fondée en 1948 ne chôme pas. Elle vient d’acquérir trois grands noms d’Europe pour la saison 2017/18. L’Olympique de Marseille, le Borussia Mönchengladbach et l'AC Milan. Des écuries mythiques qui s’ajoutent à celles du Borussia Dortmund ou encore du CA Independiente.