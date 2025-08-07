[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES

Avec un taux de réussite de seulement 0,7% à l’Examen d’État 2025 des sages-femmes et infirmiers, le secteur de la santé est en alerte. Ndèye Bigué Ba Mbodji, présidente de l’Association Nationale des Sages-Femmes du Sénégal (ANSFES), pointe du doigt une formation de plus en plus défaillante. Elle appelle l’État à agir sans tarder.





Quelle analyse faites-vous de l'examen de Sages-femmes d’État 2025 avec ce faible taux de réussite



Je suis choquée par les résultats. Avec plus de 2 200 candidats, il est inadmissible que seulement 15 soient admissibles. Cela montre que quelque chose ne va pas dans le système de formation. Nous nous attendions à ce genre de résultats, car les choses ont empiré au fil du temps. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités et arrête la formation de sages-femmes si nous ne pouvons pas garantir la qualité. C'est inadmissible, mais cela ne nous surprend guère, car les choses ont évolué en pente vraiment douce, allant de mal en pis.



Quelles sont les causes de ces mauvais résultats ?



Les causes sont multiples. Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement. Les écoles de formation ne respectent pas les normes et les étudiantes ne sont pas bien préparées. Il y a également un problème de curriculum harmonisé et de mise à jour des connaissances. Les sages-femmes qui encadrent les stagiaires ne sont pas toujours qualifiées. Les personnes qui enseignent n'ont pas toujours les compétences et le profil pour le faire. Les moniteurs qui sont dans ces écoles ne sont pas toujours des diplômés d'État avec une certaine expérience.



Quelle est la responsabilité des écoles de formation ?