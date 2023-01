Enseignement Supérieur : le CA de l'UGB lance un appel à candidatures pour le poste de recteur.

En application des Décrets 2021-846 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de nomination du Recteur dans les Universités publiques et 2021-1501 du 16 novembre 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), le conseil d’administration de I'UGB lance un appel à candidatures en vue de la nomination de son Recteur. Pour postuler au poste le candidat doit être de nationalité sénégalaise; un professeur titulaire des universités, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire du CAMES; doté de capacités managériales et avoir une expérience de direction d'enseignement supérieur ou de recherche; une expérience de direction d'enseignement supérieur ou de recherche, nationale et ou internationale, serait un plus.