Encore placée sous mandat de dépôt : La militante de l’ex Pastef Falla Fleur jugée le 30 prochain

Ndeye Fatou Fall dite Falla Fleur vient d'être interrogée par la Déléguée du Procureur et placée sous mandat de dépôt. Son jugement est prévu le 30 de ce mois devant le Tribunal d'Instance pour « tentative de sortie irrégulière de correspondances », informe l’avocat, Me Khoureychi Bâ.







Elle a été extraite de sa cellule pour être placée sous la garde du commissariat de Grand-Yoff pour une enquête. Falla fleur a été déférée ce mercredi pour faire face une nouvelle fois, au procureur.







Pour rappel, Ndeye Fatou Fall plus connue sous le nom de Falla Fleur était très présente sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook où il lui est reproché de faire des posts incitant à la violence.