Encombrement des Allées Case-Ba / Cambérène : Agressions, insalubrité, les maux que dénoncent les populations de la zone.

Les populations des Unités 7 et 8 des Parcelles Assainies s'offusquent contre l'anarchie qui règne sur les deux (2) voies entre Case Ba et Cambérène 1. Cet encombrement materialisé par des camions de ramassage d'ordures garés anarchiquement, le long des allées, causent des difficultés majeures aux habitants de cette localité qui évoquent des problèmes d'insécurité et d'insalubrité au quotidien.



Las de toujours alerter sur les conséquences du phénomène, les riverains sont sortis, ce 28 août, pour exiger le transfert dans la zone des camions gros porteurs, nids d'agresseurs au niveau des Parcelles Assainies, ont-ils expliqué. Ils ont interpellé les autorités locales et étatiques à prendre leurs responsabilités afin de leur permettre de vivre dans la quiétude.



Ces derniers ont proféré des menaces à l'endroit du maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, pour un vote sanction lors des prochaines élections locales s'il ne règle pas le problème dans les plus brefs délais...