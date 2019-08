Employabilité des jeunes et gestion de la dette : Le PSEJ décompte plus de 300 entreprises, 2000 emplois et encourage l’éducation financière.

Pour venir à bout des difficultés des jeunes dans le cadre de leur entrepreneuriat et surtout de l’employabilité, l’Observatoire de la qualité des services financiers et le programme sénégalais pour l’entrepreneuriat des jeunes ont effectué ensemble une signature de convention. Celle-ci, pour conforter la dynamique partenariale qui illustre la volonté des deux institutions pour venir en appoint aux jeunes dans le domaine de l’éducation financière mais aussi pour apporter des innovations de tailles car, se conformant à l’évolution technologique notée ces dernières années.



Ce mardi, des locaux ont été visités ainsi que de nouvelles structures avec la présence de l’observatoire représentant le ministère des finances et du budget mais aussi du programme sénégalais pour l’entrepreneuriat des jeunes qui veulent favoriser à travers ce partenariat, l’inclusion financière et valoriser les similitudes dans le cadre d’une formation et d’une éducation financière. Il faudrait donc mettre des programmes d’éducation financière destinés aux élèves, aux étudiants et détenteurs d’idées de projet pour leur permettre de mieux s’imprégner dans l’éducation financière et par conséquent manifester une bonne gestion de leur financement.