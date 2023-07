Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon (entourage président)

Emmanuel Macron a décidé de maintenir la Première ministre Elisabeth Borne à Matignon et va s'expliquer "d'ici la fin de la semaine" sur le cap qu'il entend pousuivre à la rentrée, a annoncé lundi son entourage



"Pour assurer stabilité et travail de fond, le président de la République a décidé de maintenir la Première ministre", a-t-on indiqué. "Il compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période", a-t-on ajouté de même source.