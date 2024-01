Élimination de Karim Wade de la présidentielle: « L’élection ne se tiendra pas sans la participation de notre candidat » (PDS)

La coalition Karim24 a tenu un point de presse ce lundi quelques heures après l’invalidation de la candidature de leur leader. Elle dénonce « un coup d’Etat du conseil constitutionnel. Elle estime que c’est une décision visant à propulser le candidat impopulaire, Amadou Bâ. « C’est une injustice flagrante et le Pds ainsi que toute la coalition K2024 exigent la réintégration immédiate de Karim Wade. Nous engageons toutes les voies de recours pour que notre candidat soit réintégré » a déclaré le parti par la voie du mandataire de la coalition K24, Magatte Sy.



Le parti démocratique Sénégalais considère que Karim Wade fait face à des injustices politico-judiciaires depuis près d’une décennie. Face à cette décision du conseil constitutionnel, le parti conteste la crédibilité du conseil constitutionnel et persiste : « l’élection ne se tiendra pas sans la participation de notre candidat. Nous demandons à toutes les sections, fédérations et structures du parti de se réunir afin de faire face à cette énième tentative », informe le parti Wadiste.



Par conséquent, le parti exige la dissolution du conseil constitutionnel et appelle ses militants à se préparer à la résistance et de se mobiliser afin de préparer le retour imminent de Karim Wade.