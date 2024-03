Élection présidentielle du 24 mars Pourquoi Dionne est le meilleur choix?

Chers compatriotes,



Le Sénégal des cinq prochaines années cristalise toutes les passions. Du dedans comme du dehors, la République bâtie par Senghor est épiée de partout. Puisqu'il est devenu par la grâce de Dieu, un pays pétrolier et gazier. De l'intérieur, les enjeux politico géostratégiques sont si manifestes qu'une ribambelle de candidats se sont pointés, chacun désirant d'être le capitaine du navire "Sénégal" qui leur aiguise l'appétit chaque jour un peu plus. En effet, sur la ligne de départ presque une centaine de prétendants à la magistrature suprême s'étaient positionnés. À l'arrivée, le conseil constitutionnel n'en validera qu'un peu moins d'une vingtaine. Parmi ceux-ci et compte tenu de l'expérience dans la gestion des affaires publiques, seuls six semblent objectivement être en droit d'aller à l'assaut des urnes. Pêle-mêle il s'agit de Mahammed Boun Abdallah Dionne ancien fonctionnaire international ancien premier ministre, Idrissa Seck ancien Maire de Thiès et ancien premier ministre, Amadou Ba fonctionnaire, ancien premier ministre, Khalifa Sall ancien député Maire de Dakar, Boubacar Camara ancien directeur général des douanes et Malick Gackou économiste ancien ministre. Pour tout le reste des autres candidats retenus, aucun parmi eux n'a encore l'étoffe ni l'expérience et le carnet d'adresses au niveau international pour diriger le Sénégal de demain. Cependant, ils ont le choix entre rester sur la scène pour apprendre et revenir, ou tout simplement reconsidérer leurs ambitions. À partir de ce moment, il s'avère indiqué pour le peuple sénégalais souverain, de se concentrer dans le souci de préserver l'avenir socio politique de notre pays, de se focaliser sur ce six majeur pour participer à la sauvegarde et à la consolidation de nos acquis, pour en élire le meilleur afin de l'accompagner à réaliser le Sénégal de nos rêves. À ce propos, il paraît nettement aussi, pour ce qu'il a prouvé pendant les cinq années qu'il a passées à la primature et la vingtaine qu'il a faites dans sa carrière professionnelle internationale, que Mahammed Boun Abdallah Dionne sort du lot comme le plus digne de confiance. Il sera à même de remettre les pendules du pays à l'heure en cinq ans de gouvernance et le léguer tel qu'il le prévoit, à son successeur avec une amélioration concrète de tous les indicateurs macroéconomiques. Oui, Mahammed Boun Abdallah Dionne Inspire le mieux confiance. Il pourra faire le boulot et répondre convenablement aux attentes et aspirations de nos compatriotes. Mieux, il va préserver les intérêts du Sénégal à l'international et saura négocier avec méthode et intelligence tout contrat, accord ou engagement qui mobilisera notre pays avec ceux de la sous région ou des Etats américains européens ou asiatiques. Sous Dionne en outre, la paix sera assurée dans un Sénégal juste réconcilié et prospère où toutes les composantes de la Nation seront traitées à égale dignité. Quoi qu'il en soit, l'enjeu est crucial et les électeurs détiennent le dernier mot.

À suivre



Mamadou Biguine Gueye.