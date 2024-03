Élection présidentielle 2024 : le CSDH déploie 54 observateurs pour superviser le scrutin

Selon lui, une cellule de veille sera mise en place qui sera en rapport direct avec les observateurs qui sont sur le terrain pour que l'information soit transmise à temps et traitée en temps réel. Ce qui est une innovation majeure. "Grâce à l'appui technique de nos partenaires, cela va nous permettre d'avoir l'information à temps et de la traiter à temps réel", a déclaré Me Pape Sène.

Il ajoute : "toutes les dispositions utiles ont été prises sur le plan financier et technique pour permettre à tous les observateurs de se déployer sur le terrain de façon convenable pour pouvoir faire leur travail".

Par ailleurs, le Président du CSDH a tenu à rappeler les obligations et les dispositions légales qui encadrent les observateurs à savoir les articles R21 à R24 du code électoral qui définit la mission des observateurs. Ainsi, il invite les observateurs qui sont sur le terrain à porter leur gilet et badge pour faciliter leur identification. "Les principes de neutralité sont extrêmement importants. Les observateurs n'ont pas le droit d'extérioriser leurs pensées, leurs appartenances et leurs choix par rapport à cette élection. Parce que les conclusions que vous serez consignées seront prises en charge dans le cadre de l'appréciation globale de la sincérité des élections et de la transparence des élections", conclu-t-il.