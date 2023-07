Education-Eau-Santé : le PAISD renforce la diaspora pour développer les territoires.

Plus de 9 milliards de FCFA, c’est le montant dégagé pour matérialiser des projets dans les régions de Matam et de Tambacounda. Ce montant cofinancé par l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement et l’État du Sénégal, a permis de soutenir des initiatives de la diaspora pour le développement.



Pendant 4 jours, le Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement a effectué une mission de suivi des projets portés par les ressortissants sénégalais d’Espagne, de la France, de la Belgique et de l’Italie. Le PAISD, tout comme les délégations de l’UE et de l’AFD sont venus sur le terrain constater de visu l’avancement des réalisations.



Ce projet a permis de réaliser un centre de santé à Sinthiou Bamambé dans le département de Kanel à Matam. La mission s’est ensuite rendue dans le département de Bakel où un poste de santé est construit et équipé à Tuabou, un lycée construit et équipé à Diawara et l’accès à l’eau potable à Bordé Diawara. Des initiatives de la diaspora sont également soutenues dans le département de Tambacounda, comme la construction et l’équipement d’un poste de santé amélioré à Ballou, l’accès à l’eau potable avec la construction d’un château d’eau à Sinthiou Dioyé. Le lycée de Kidira qui a été rénové, a connu une extension tout comme le lycée de Goudiry en plus de la construction d’un poste de santé de référence. Des projets sont aussi sortis de terre dans les localités de Dougé (poste de santé), Tabanding (poste de santé), Douléabé (adduction en eau potable), Sinthiou Mamadou Boubou (eau potable), Sinthiou Samba Ndiardé ( eau potable) toujours dans le département de Tamba.



Ces réalisations dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’accès à l’eau potable ont été jugées positivement par les partenaires. L’Agence Française de Développement y a contribué à hauteur de 2 millions d’euros. M. Guénolé Oudry, Chef de projet migration à l’AFD, tire un bilan positif de la mission. « C’est un projet avec un fort impact social qui a permis de faire le maillage des synergies autour du développement local ». Il se dit ouvert à d’autres pistes de collaboration dans le cadre du PAISD 4.

L’autre niveau de satisfaction est venu de l’Union Européenne. Le premier contributeur financier avec 10 millions d’euros se dit rassuré de la mise en œuvre du PAISD. Pour M. Fally Keïta chargé de programme à la délégation de l’UE qui s’occupe des questions de migration, état civil, protection et sécurité, « le développement doit commencer à la base. Nous saluons l’harmonisation dans la prise en compte des besoins de la diaspora avec une contribution de 10 à 11% du PIB. Cette diaspora a besoin d’être accompagnée et orientée vers le développement des territoires. »



Ce Projet mis en œuvre par le Programme d’appui aux Initiatives de solidarité pour le développement au sein de la Direction de la Coopération technique, a mobilisé les financements de l’AFD et de l’UE avec une contribution de l’État du Sénégal à hauteur de 2 millions d’euros, soit un financement total de 14 millions d’euros.



La troisième phase du PAISD depuis 2005, a traduit ainsi en actes, la vision du Chef de l’Etat conformément aux orientations du Plan Sénégal Émergent. Selon M. Papa Birama Thiam Coordonnateur du PAISD, il s’agit de faire la promotion de l’équité territoriale. « Nous sommes très satisfaits des résultats du PAISD 3. Il faut introduire une nouvelle donne qui prend en charge la dimension jeune pour une meilleure cohésion sociale, ce qui implique la réalisation d’autres infrastructures dans le domaine du sport en s’appuyant toujours sur une diaspora sénégalaise structurée et active en Europe. « Il faut faire en sorte que les jeunes soient fixés dans leur terroirs », martèle le Coordonnateur du PAISD par ailleurs Directeur de la Coopération Technique.