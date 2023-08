Économie mondiale : Avec l’adhésion des six nouveaux pays, la contribution des BRICS évaluée à hauteur de 30%

La place des pays du BRICS dans l'économie mondiale a fortement progressé durant la première décennie du XXI e siècle, passant de 16 % du PIB mondial en 2001, à 27 % en 2011. Mais actuellement elle a évolué avec la participation des six nouveaux pays que sont: l’Argentine: 641 milliards, l’Egypte: 387 milliards, de l’Ethiopie: 156 milliards, de l’Iran: 367 milliards de dollars et des Émirats arabes unis : 499 milliards de dollars.





Cette adhésion aux BRICS qui sera officialisée en 2024 rejoindra le Brésil avec 2 080 milliards dans le PIB, la Russie: 2 060 milliards, l’Inde: 3 740 milliards, la Chine: 19 370 milliards, l’Afrique du Sud: 399 milliards et l’état Arabie Saoudite: 1 060 milliards. Au total, c’est une contribution dans l’économie mondiale , à hauteur de 30 760 milliards soit 30 % de l'économie mondiale.