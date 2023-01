Drame de Sikilo : le Khalife Serigne Mbaye Sy Mansour exhorte à accepter la volonté divine, prône des mesures fortes et invite les chauffeurs à préserver le droit à la vie.

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, à travers son porte-parole, Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz, a délivré ce 9 janvier, un important message à l’endroit de la nation sénégalaise. C’est à travers la chaine de la communauté tidiane Asfiyahi, que la voix de Tivaouane s’est fait entendre pour vehiculer in texto le message Khalife.



À la suite d'un accident de la circulation qui s'est produit sur la route de Kaffrine ce dimanche 08 janvier 2023, ayant causé plusieurs pertes en vies humaines et plusieurs blessés dont des cas graves, le Khalife Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, au nom de toutes les communautés religieuses du Sénégal, au nom de la famille de Seydil Hadj Malick Sy, au nom de toutes les confréries, croyances et obédiences confondues, exprime toute sa compassion aux familles des victimes, et présente ses condoléances émues à tous les Sénégalais, aux autorités religieuses de tout bord, au Président de la République Macky Sall et au gouvernement.



Le Khalife Général des Tidianes, exhorte les Sénégalais à accepter la volonté divine et prie pour le repos de l'âme des victimes de l'accident.



Aux blessés internés dans les établissements de santé, Serigne Babacar Sy Mansour leur souhaite prompt rétablissement.

Devant l'ampleur de cet accident d'une rare violence, le Khalife appelle les usagers de la route, les conducteurs en première ligne, à plus de responsabilité.



Il leur rappelle l'obligation de se conformer aux dispositions du code de la route afin d'éviter les dégâts souvent constatés sur nos routes.



Serigne Babacar Sy Mansour appelle également les chauffeurs à la prudence, à la tolérance, au respect mutuel entre citoyens, à la préservation du droit à la vie.



Le Khalife, rappelle également aux conducteurs automobilistes, la nécessité de se conformer aux lois et règlements du code de la route en évitant tout comportement dangereux pouvant occasionner des accidents de circulation.



Enfin, Serigne Babacar Sy Mansour lance un appel solennel au gouvernement du Sénégal avec à sa tête le Président Macky Sall, à veiller à la sécurité des usagers de la route, à prendre des mesures fortes pour éviter les accidents, à renforcer la sensibilisation des acteurs et la prévention des risques d'accident.