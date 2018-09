Drame à Keur Assane / Tivaouane : Un septuagénaire retrouvé égorger dans un champ

Un drame s'est produit ce matin au village de Keur Assane, situé à 5 kilomètres de la commune de Tivaoune. D'après une source jointe cet après-midi au téléphone par le bureau de Dakaractu Thiès, la victime était sortie ce matin de chez lui pour se rendre à un village, non loin de Keur Assane. C'est après avoir constaté qu'il tardait à rentrer que des membres de sa famille et certains voisins ont décidé d'aller le chercher. À leur grande surprise, c'est un corps sans vie qu'ils ont découvert dans un champ. La victime a été égorgée et abandonnée en pleine brousse, a déclaré la même source...