Drame à Kédougou : Un chauffeur perd le contrôle de son véhicule et tue 3 personnes et fait quatre bléssés dans un état comateux

Un drame vient à l'instant de se produire à Kédougou, à hauteur de la Station d'essence "star" située au quartier "Lawol Tamba". En effet, c'est vers 22h, que le chauffeur d'un véhicule de type Land Cruiser, pour des raisons encore inconnues, quitte la RN pour foncer tout droit sur des commerçants et autres piétons qui fréquentent les abords de la route.



Le bilan est lourd et fait état de 3 morts sur le coup et quatre personnes dans le coma qui ont été évacuées vers les structures sanitaires de la ville. Le chauffeur du camion aurait pris la fuite. Le gouverneur de région, le préfet du département, la police, les sapeurs et la gendarmerie sont sur les lieux.



Nous y reviendrons...