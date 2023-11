Double Homicide à Diourbel : Une mère étrangle à mort sa fille mariée, enceinte de 6 mois, "sous l'emprise des djinns ..."

« Je lui avais demandé de venir se laver, elle m’a suivie jusqu’aux toilettes et je l’ai étranglée. Je n’ai fait qu’exécuter des ordres. C’est juste pour salir mes mains qu’ils me font agir sans que je ne comprenne... »



Ce sont les mots sortis de la bouche d’Awa Diouf dite Awa Faye qui a étranglé à mort sa fille mariée et enceinte de 6 mois selon le journal l’Observateur.



Ces faits remontent au 21 août 2020 et ont eu lieu dans la commune de de Réfane, département de Bambey. La chambre criminelle de Diourbel a condamné à 20 ans de réclusion criminelle la dame Awa Diouf, mère célibataire de deux enfants, et âgée de 40 ans.







Si la chambre criminelle avait suivi le réquisitoire du procureur, cette mère de 40 ans qui a reconnu devant le juge son meurtre, allait passer le restant de sa vie en prison. Après avoir étranglé et tué de sang-froid sa fille de 16 ans, elle impute son crime à des êtres surnaturels (djinn ou Raab) qui la contrôlent et lui ordonnent d’exécuter des ordres. « Je suis malade, j’ai mal partout, il y a des êtres surnaturels qui me fatiguent », affirme l’accusée et relayé par l’Observateur. Refusant de s'alimenter et arrivée au tribunal complètement affaiblie, elle finit par avouer : « c’est ma fille, je l’ai éduquée jusqu’à 16 ans, et elle est morte entre mes mains. Je l’ai étranglée parce que je suis habité par des êtres surnaturels ». Convaincu que des Djinns la contrôlent et avouant même au juge qu’ils sont présents dans la salle d’audience, Awa Faye finit par avouer la cause réelle de son acte criminel. « Elle ne m’a rien fait. Je n’étais pas consentante qu'elle se soit mariée. On l’a donnée en mariage sans m’avertir afin de dissimuler le viol qu'« elle a subi » avoue la dame de 40 ans. Au moment du meurtre, sa fille était enceinte d’une fille de 6 mois, ce que la meurtrière ignorait, avant que le procureur ne lui précise qu'il s'agit d'un double homicide.







Le cas d’Awa Faye sera encore aggravé par les témoins qui se sont succédé. Son cousin Mbaye Diouf et son petit frère Elimane Diouf ont tous deux affirmé qu’elle ne souffre d’aucune maladie et ses allégations sont fausses. Toujours dans son délire, elle refuse les témoignages. Ainsi, le procureur est convaincu que le double meurtre est indiscutable ainsi que l’imputabilité. Pour lui, la dame Diouf ne souffre d’aucune pathologie qui justifie une réquisition à perpétuité.







L'avocat d’Awa Faye Diouf tentera de sauver les meubles, allant dans le même sens que sa cliente. Me Cheikh Ngom se réfère à une expertise qui soutient que la dame Diouf ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales lors des faits, révèle le journal l’Observateur. Finalement, Awa Faye sera condamnée à 20 ans de réclusion criminelle du meurtre de sa fille en état de grossesse d'une fille de 6 mois...