Dissolution du parti Pastef : Jean Paul Dias juge la décision excessive

Dans son passage à l’émission Grand Jury sur la RFM, le secrétaire général du BCG et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, a estimé que la dissolution du Parti Pastef de Ousmane Sonko est excessive. « Je trouve que c’est une décision excessive. C’est la dernière limite. On pouvait passer par d’autres options, mais cela est extrême comme décision », a regretté le collaborateur politique du président Macky Sall.Sur les nombreuses arrestations, Jean Paul Dias invite à revoir cette stratégie qui, « pour un oui ou pour un non on met les gens, particulièrement des jeunes en prison... »