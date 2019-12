Discours à la Nation : Le Chef de l’Etat souhaite de nouveaux consensus à l’issue des concertations du dialogue national

Le président Macky Sall a ouvert son « Message à la Nation » en cette fin d’année, par l’installation du comité de pilotage du dialogue national et son souhait à l’issue des trois mois que dureront les concertations « à de nouveaux consensus pour conforter l’expérience démocratique et le progrès économique et social de notre pays ».

« Cette année a été marquée par l’échéance électorale de 2019, que nous avons choisie dans le calme et la sérénité. Pour ma part, je m’engage à vous servir et préparer l’avenir. Et c’est d’abord réussir la plus grande convergence possible autour des grandes questions d’intérêt national au cœur des politiques publiques. C’est le sens du dialogue national lancé après ma réélection », a-t-il rappelé.

« J’ai installé le comité de pilotage du dialogue qui servira de cadre de facilitation du dialogue, je salue l’engagement de toute les forces vives, dans ce dialogue avec la bonne volonté, j’ai confiance qu’à l’issue des trois mois que dureront les concertations, nous parviendrons à de nouveaux consensus pour conforter l’expérience démocratique et le progrès économique et social de notre pays », conclura t-il sur cette question.