Diplomatie : Prise de fonction de l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord au Sénégal

Mme Juliette John a présenté ses Lettres de Créances au Président de la République, Macky Sall, ce jeudi à 11 heures. Elle officialisait ainsi, sa prise de fonction en qualité d’Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord au pays de la Téranga.

Mme Juliette John, il faut le signaler, a été nommée Ambassadeur de Sa Majesté en République du Sénégal et Ambassadeur non-résident en République de Guinée-Bissau et Cabo Verde en avril 2022, en remplacement de Mme Victoria Billing Obe, a appris Dakaractu.

À travers une note d'information parcourue par la rédaction, il est souligné que Mme John, diplomate, a enregistré plus de 20 ans de carrière professionnelle et a fait une grande partie de sa carrière diplomatique en Afrique. Pour preuve, elle a été de 2020 à 2022, en fonction à Kinshasa comme Directrice de la Coopération de l'ambassade britannique. De 2018 à 2019, elle a été Directrice du Département conjoint du Royaume-Uni pour le Sahel, et de 2017 à 2018, Directrice du département régional pour l'Afrique du Département pour le développement international (DFID). Elle a aussi travaillé sur le Yémen et en Inde, et a été Directrice de Cabinet du Secrétaire Permanent du DFID de 2013-14 et conseillère dans le Cabinet du Ministre britannique du développement.

Concernant son cursus, il est relevé que Juliette John est titulaire d'un Master en politique publique de l'Université de Princeton et d'un Master of Arts de l'Université de St Andrews.

Affectée à Dakar où elle poursuit son riche parcours professionnel, elle compte parmi ses priorités parcourir le pays pour renforcer les liens avec les Sénégalais et Sénégalaises, et approfondir les relations diplomatiques et économiques entre nos deux pays, indique ladite note.