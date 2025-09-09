Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis »

Après la victoire des Lions du Sénégal face à l’équipe de la RD Congo, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de fierté aux joueurs. Dans son post sur X, le président de la République a appelé le Sénégal à une concentration pour la dernière manche afin de participer à la coupe du monde.

« Ils nous l’avaient promis ce matin, ils l’ont fait !

Avec courage et discipline, nos lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout le peuple.

Mais le travail n’est pas fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les deux dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la coupe du monde.

En avant, Lions !

Le pays tout entier croit en vous », a-t-il posté sur Twitter.