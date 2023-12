« Diffamation et diffusion de fausses nouvelles: Me Moussa Diop face au juge ce vendredi

Arrêté depuis lundi après la plainte de l’ancien ministre de l’énergie et des mines, Aly Ngouille Ndiaye, le candidat à la présidentielle, Me Moussa Diop devrait être édifié ce vendredi après la désignation d’un juge d’instruction.







« Il a été déféré hier par la Sureté urbaine (Su) et a passé la journée à la cave du tribunal avant de bénéficier d’un retour de parquet » apprend Libération.







Pour rappel, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, sous la bannière de la coalition «And gor yi jotna » est visé pour «actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux », «diffamation » à l'encontre de l'ancien ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye sur l’affaire « supposée de délivrance de permis d’exploration de mines… ».











Cheikh S. FALL