Des médecins chinois au chevet des populations de Ziguinchor

Au total, 1063 patients ont bénéficié pendant deux jours de soins gratuits et de dons de médicaments lors de consultations organisées à Ziguinchor par la 20ème mission médicale chinoise au Sénégal.Les populations ont été consultées dans plusieurs spécialités comme l’ophtalmologie, l’orthopédie, la radiographie, l’ORL, l’acupuncture, entre autres, a expliqué le chef de la mission médicale chinoise au Sénégal, Yang Yiguo, au terme des journées de consultation bénévole organisées au district sanitaire de Ziguinchor communément appelé “hôpital silence de Ziguinchor”.



“L’hôpital Silence de Ziguinchor a des affinités particulières avec la mission médicale chinoise. La Chine a envoyé la première mission médicale chinoise à Ziguinchor en 1975”, a rappelé Yang Yiguo.“Nous voulons apporter un soutien aux populations de la région de Ziguinchor”, a t-il expliqué, précisant que huit services spécialisés ont été préparés lors de ces deux jours de consultation.Le chef de la mission médicale chinoise au Sénégal, Yang Yiguo a signalé qu’un don de médicaments a été également remis à l’hôpital Silence.“Ces consultations gratuites avec plusieurs spécialistes vont soulager les populations de la région de Ziguinchor. Nous remercions la délégation de la mission médicale chinoise”, a réagi le médecin-chef du district sanitaire de Ziguinchor, Dr Boubacar Kandé.



Au total 20 missions médicales ont été envoyées par la Chine au Sénégal.Elles visent à promouvoir une bonne image des Chinois en Afrique, contribuer au développement des services sociaux et participer à l'approfondissement de l'amitié sino-africaine.

