Département d’Oussouye : L’UCS Mbolo Mi et YAW se partagent quatre communes et BBY se console avec Santhiaba Manjack

Contrairement au département de Bignona où la coalition Yewwi Askan Wi a raflé 15 des 19 communes, c’est un ballotage dans le département d’Oussouye entre Yewwi et UCS Mbolo Mi. La coalition d’Abdoulaye Baldé a remporté la capitale du Kassa ; la commune d’Oussouye et celle de Diembéring.Les deux communes les plus importantes du département car l’un est chef-lieu du département et l’autre chef-lieu du tourisme de la Casamance. Yewwi a détrôné le député de l’Apr dans sa commune, Aimé Assine, la commune d’Oukout et celle de Mlomp pourtant dirigées par Benno qui se console avec Santhiaba Manjack.

1- Commune de Mlomp



YAW : 1089



PLD/ And Suqali : 963



Coalition Défar Sama Gokh : 600



BBY : 523





2- Commune d’Oussouye



UCS Mbolo Mi : 877



BBY : 706



YAW : 297





3- Commune de Diembéring



UCS Mbolo Mi : 3254



BBY : 2005



YAW : 1871





4- Santhiaba Manjack



BBY : 918



YAW : 642





5- Commune d’Oukout



YAW : 1166



BBY : 818



UCS Mbolo Mi : 831