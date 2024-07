Déguerpissements - désencombrement : « Il y’a des préalables pour aboutir à un équilibre » ( Ma Diakhaté Niang )

Le déguerpissement des marchands ambulants et le désencombrement des rues est une initiative à saluer. C’est une démarche, visant à améliorer la fluidité de la circulation et à embellir les espaces publics et contribue ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens.







Cependant, il est à souligner l'importance des étapes préalables à cette opération. En effet, il est essentiel de recenser tous les marchands ambulants ou non concernés afin de bien connaître leur nombre et de comprendre leurs besoins spécifiques. « Ce recensement permettra de proposer des solutions adaptées et équitables ». C’est l’avis de Ma Diakhaté Niang, inspecteur du trésor qui appelle à une réflexion approfondie sur des sites de recasement est indispensable. « Il s'agira, effectivement, de prévoir des espaces aménagés où ces commerçants pourront poursuivre leurs activités dans des conditions dignes et respectueuses de leur travail. Alternativement, il est crucial de leur offrir des sessions de formation ainsi que d'autres opportunités de travail pour éviter de les plonger dans la précarité » dira t-il. De plus, en combinant déguerpissement et mesures d'accompagnement, il est possible de parvenir à un équilibre entre le développement urbain et la préservation des moyens de subsistance de nos concitoyens. Ma Diakhaté Niang de considérer que « la cacophonie qui règne actuellement au sommet de l’État est un problème majeur qui mérite d'être dénoncé. Une désorganisation qui nuit à l'efficacité de l'action publique et entrave la mise en œuvre de politiques cohérentes et efficaces ». C’est pourquoi, ajoutera t-il, qu’il est impératif d'améliorer la coordination entre les différents services de l'État. Car, une communication claire et une collaboration étroite entre la primature, les ministères et les autres services de l’état, sont essentielles pour éviter les doublons et les contradictions dans les décisions prises.







Cette coordination doit, selon l’inspecteur du trésor, s'étendre aux relations entre l'État et les collectivités territoriales. Les administrations locales jouent en réalité un rôle crucial dans la mise en œuvre des politiques publiques et leur implication doit être renforcée par une meilleure concertation et un dialogue constructif. Enfin pour Ma Diakhaté, il est crucial d'éviter les conflits entre l'État et les collectivités territoriales. « Ces tensions sont souvent contre-productives et ralentissent les progrès. Une approche basée sur le respect mutuel et la coopération est nécessaire pour garantir que les efforts déployés au niveau national et local soient harmonisés et servent au mieux les intérêts des citoyens ».







En somme, une meilleure coordination et une collaboration sincère à tous les niveaux de l'administration permettront de dépasser les cacophonies actuelles et de construire un cadre de travail plus efficace et plus serein.