Découverte / Tafsir Moustapha Thiam ou le modèle Tidjaniya au savoir pittoresque...

Né vers 1896, Tafsir Moustapha Thiam est un érudit et guide religieux très connu au Fouta et particulièrement dans la région de Matam.

Au cours de son adolescence, il quitte le Fouta pour se rendre à Kaolack où il cottoie la famille Niassène d'Abdoulaye Niass qui lui apprend le coran et le guida jusqu'au statut suprême qui fera de lui "un Muqhadam" (quelqu'un qui a reçu l'autorisation de donner aux fidèles le Wird Tidjaniya).



Tafsir Moustapha Thiam, après le rappel à Dieu de Cheikh Abdoulaye Niass en 1922, a reçu certes les aveux de Cheikh Ibrahim Niass (Baye) lui faisant savoir, "qu'il est et reste un fils de Cheikh Abdoulaye Niass (RTA). Cela ne l'empêcha pas de retourner au Fouta pour s'installer à Taiba Nguéyène où il commence, à faire ses Ziarra annuelles de 1959 à sa disparition en 1973.



Cette Ziarra annuelle est aujourd'hui perpétuée par ses fils jusqu'à cette 61e édition où les petits fils ont eu à nous parler un peu de l'homme qui était surnommé, Ndiol Fouta par Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass. D'ailleurs, il a été le premier à organiser cette Ziarra au Fouta.

Dakaractu a donc profité de cette occasion, c'est à dire de cette opportunité qu'offre la Ziarra de Taïba Nguéyène, pour faire un focus en recueillant les propos de ses petits-fils qui sont aujourd'hui dans le Khilaafa.