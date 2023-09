Décès de Ndeye Marie Gueye à Ngor : « La thèse d’une mort naturelle avancée »( Procureur)

On en sait un peu plus sur les circonstances du décès de la jeune fille Marie Samb dite Marie Gueye, hier lors d’une patrouille à Ngor par la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre la prostitution grandissante dans cette localité. Marie Samb dite Marie Gueye faisait partie des 7 filles interpellées.



Dans un communiqué signé par le Procureur de la république, Marie Gueye qui était sur le point d'être embarquée pour être conduite au poste de Ngor avec les autres interpellées, aurait eu un malaise et décédera quelques instants après.



L'autopsie qui a été aussitôt ordonnée pour déterminer les causes de son décès, a conclu à une mort suite à une pancréatite aigue hémorragique et une absence de signe traumatique.



La thèse de la mort naturelle dont a fait état le chef de Poste de la gendarmerie de Ngor, lequel a soutenu que la victime avait eu une crise juste apres son interpellation. Elle serait même sujette à des crises répétitives qui seraient liées à des considérations purement traditionnelles (Rapp), d'après les renseignements recueillis auprès du frère de la victime et un certain Kherou Ngor sans autres précisions.



L'enquête en cours, avec l'audition du témoin Khérou Ngor prévue incessamment et celle des gendarmes ayant participé à l'opération, permettra d'élucider les circonstances de la mort de Marie Samb.



Le parquet présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.