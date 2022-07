Décès de François Mancabou : « La mort d'un prince ne peut pas rester sans conséquences... » (Samuel Biagui)

Face à la presse nationale, ce 16 juillet 2022, au relais, la communauté des Mancagne demande justice sur la mort du « prince » des Mancagnes du monde entier. Ils estiment que les cas de mort sont nombreux au Sénégal, mais déclare-t-elle, celle-ci est différente puisque François Mancabou est le fils du roi des Mancagne, l'héritier du royaume.



« Il est inadmissible que la mort de notre prince n'ait pas de responsable. La mort d'un prince peut ne pas rester sans conséquences... Celui qui a tué François Mancabou a fait une erreur monumentale, et il ne se rend pas compte qu'il est le prince de tous les Mancagne, l'héritier du trône Mancagne. il faut que justice soit faite et dans les plus brefs délais... », a déclaré Samuel Biagui.



« Le Dg de la police nationale nous rassure que la mort de François Mancabou ne vient pas de l'administration sénégalaise... », a-t-il ajouté.