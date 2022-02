Dakar-Plateau : Officiellement installé maire, Alioune Ndoye s'inscrit sans la continuité…

Après sa réélection au soir du 23 Janvier dernier au poste de maire de Dakar-Plateau, le maire Alioune Ndoye a été officiellement installé ce jeudi 10 Février par le Sous-préfet de Dakar-Plateau.



Pour ce quinquennat qu’il vient d’entamer, Alioune Ndoye dit s’engager à poursuivre les efforts consentis jusque-là au bénéfice des populations. « Nous allons continuer ce que nous avions déjà entamé et ce qui a fait que les populations nous ont renouvelé leur confiance. Toutes les bonnes actions seront poursuivies avec rigueur dans la gestion », rassure le maire.



Par ailleurs, Alioune Ndoye compte aussi œuvrer pour la protection de l’environnement et du cadre de vie de la capitale. Car, reconnait-il que l’environnement et le cadre de vie restent un problème fondamental.





« L'autre défi c'est l'environnement et le cadre de vie. C'est un problème fondamental pour Dakar-Plateau et il nous faut absolument trouver des solutions. La santé aussi sera bien prise en compte car Plateau reste la seule commune qui prend en charge systématiquement ses enfants pour leur santé. Sur le plan éducatif aussi, nous allons œuvrer pour la qualité de nos écoles pour arriver à des résultats positifs », promet le maire.



Pour rappel, pour ce mandat, le Conseil municipal de Dakar Plateau est composé de cinq membres ; deux hommes et trois femmes…