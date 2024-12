DPG : Le député Cheikh Bara Ndiaye plaide pour les marchands ambulants et les conducteurs de Thiak-Thiak

Selon le député de Pastef, Cheikh Bara Ndiaye, il y'a bel et bien rupture, car d'après lui, c'est la première fois qu'un Premier Ministre fasse une Déclaration de politique Générale en boubou traditionnel, c'est la première fois qu'on fait une DPG et que l'on observe une pause prière. Cheikh Bara Ndiaye de profiter de l'occasion pour lancer des piques aux opposants, qui d'après lui, "ne font que dormir depuis la fin du discours du Pm Ousmane Sonko". Cheikh Bara Ndiaye d'évoquer la situation des entreprises privées étrangères qui demandent des prêts dans les structures financières au Sénégal, car "Gane dou lepp", fait-il savoir. Enfin, Cheikh Bara Ndiaye demande au Pm et son gouvernement, d'être plus souple avec "les marchands ambulants et les conducteurs de Thiak-thiak", dans leur volonté de régulariser ces deux secteurs...