DÉPART DE FADA DE LA SONACOS - Des huiliers de Touba sautent de joie et se réjouissent d’un « bon débarras avec zéro regret »

Si la nomination de Modou Diagne Fada au poste de ministre de la République a créé un certain bonheur quelque part à Darou Moukhty, autant dire que ce même bonheur, pour une raison totalement différente, a été aussi ressenti à Touba et particulièrement chez certains huiliers. En effet, si dans le fief de Borom Darou, on est heureux de retrouver l’ancien ministre de Wade, fils de la localité, retrouver une position aussi importante, au marché Ocass, on a plutôt laissé pousser un ouf de soulagement de le voir démis de ses fonctions de Directeur de la Sonacos.

Des huiliers parlent, sans hésiter, de bonne nouvelle. « Nous poussons un ouf de soulagement. En effet Fada n'a jamais pu concrétiser l'idée du président de la République de voir la SONACOS nouer un partenariat durable avec le Rasiaat pour la trituration des graines. Ce qui pouvait contribuer à la création d'emplois décents dans la zone, à la disponibilité de l'huile d'arachide raffinée sur le marché, et du tourteau pour les éleveurs. En lieu et place d'un partenariat gagnant-gagnant, le DG Fada a préféré travailler avec des indiens établis à Kahone, puisque la Sonacos ne dispose pas d'un outil industriel performant. Pire la Sonacos préfère garder en souffrance les 22 000 tonnes de graines collectées l'an dernier pour une valeur de près de 10 milliards... » dira, sans sourciller, Ousmane Diakhaté.

Selon l'huiler et ancien Président de la Rasiaat, Fada a « préféré laisser ces graines pourrir plutôt que de faire travailler la population de Touba. Le plus grave pour les finances publiques, c’est que la Sonacos cherche la rondelette somme de 100 milliards pour la campagne qui s'annonce sans aucune perspective industrielle à part revendre les graines aux Chinois comme ce fut le cas en 2021-2022 où les laisser pourrir. Mais, en aucun cas cela n’aura été pour en faire profiter les populations locales, les consommateurs et les éleveurs... »

Ousmane Diakhaté, par rapport au profil de Directeur Général qui devra venir derrière Modou Diagne Fada, préconisera « un vrai industriel capable de relever des défis majeurs liés à notre souveraineté alimentaire et à la création d'emplois... »