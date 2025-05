Criminalité financière : Les journalistes et chroniqueurs judiciaires prennent les armes contre la corruption

Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a souligné l'importance cruciale des journalistes en tant que sentinelles de la démocratie et pilotes de la transparence. Selon lui, il est essentiel que les journalistes comprennent les principes juridiques et les mécanismes de supervision pour délivrer une information exacte et digne de confiance à la société. Dans un contexte de propagation de la désinformation, cet atelier constitue une démarche cruciale pour aider les médias à mieux éclairer et éveiller les consciences sur les problématiques liées à la criminalité financière.







Les chroniqueurs judiciaires et les magistrats ont également salué cette formation, mettant en avant la complexité de ce sujet et l'importance d'une coopération étroite entre le secteur judiciaire et les journalistes. Les discussions ont contribué à éclaircir des éléments techniques et à répondre à diverses interrogations des participants, renforçant par conséquent leur compétence en matière d'enquête et de présentation des faits avec précision et professionnalisme.







Confrontés aux divers enjeux du système bancaire et aux soupçons de collusion dans les transactions financières, les journalistes formés disposent maintenant de meilleures compétences pour déchiffrer les affaires compliquées et éclairer des comportements qui érodent la confiance du public. La bataille contre la délinquance financière est un devoir collectif, et l'amélioration des aptitudes des journalistes représente un outil crucial pour assurer une justice transparente et une gouvernance responsable au Sénégal.