Crash d’un avion au nord de Moscou : Les victimes identifiées

L'Agence fédérale du transport aérien a publié les noms de tous les passagers et membres d'equipage qui se trouvaient à bord de l'avion Embraer qui s'est écrasé ce mercredi dans la région de Tver. Parmi les victimes, Evgeny Prigojine le patron du groupe Wagner et Dmitry Utkin, le commandant du groupe, a indiqué l'Agence fédérale du transport aérien.







À bord se trouvaient également Sergei Propustin, Evgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalov, Nikolai Matyuseev et trois membres d'équipage : le commandant de l'avion Alexei Levshin, le copilote Rustam Karimov et l'hôtesse de l'air Kristina Raspopova.







À bord de l’avion, se trouvaient 10 passagers qui auraient tous perdu la vie.