Coupure prolongée d'eau à Colobane : les habitants interpellent les autorités

Depuis plus d'une semaine, une partie du quartier de Colobane à Dakar est confrontée à une coupure prolongée d'eau courante. Malgré les nombreuses alertes lancées par les habitants, aucune solution concrète n'a été apportée pour rétablir l'accès à ce liquide essentiel.



Les populations concernées ont signalé le problème à plusieurs reprises, notamment via le numéro vert dédié, mais sans succès. Cette situation rend le quotidien extrêmement difficile, affectant l'hygiène, la cuisine, la lessive, la santé et la dignité même des personnes touchées.



Un appel aux autorités



Les habitants de cette zone ont décidé d'interpeller les autorités compétentes, en particulier le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dirigé par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, afin qu'une intervention urgente soit menée sur le terrain pour rétablir l'accès à l'eau dans les plus brefs délais.





Un droit fondamental



Les habitants rappellent avec fermeté que l'accès à l'eau n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Ils croient au discours de justice sociale, de souveraineté et de solutions concrètes porté par les plus hautes autorités du pays, et attendent une réponse concrète à leur problème.



L'espoir d'une solution



Les habitants de Colobane espèrent que les autorités prendront des mesures urgentes pour rétablir l'accès à l'eau courante dans leur quartier. Ils attendent une réponse concrète et durable à leur problème, pour retrouver leur dignité et leur qualité de vie.