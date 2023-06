Coups et blessures volontaires : C. I. Cissé assène 6 coups de poignard à un homme qui charmait sa petite amie.

C. I. Cissé né en 1987 a été attrait ce 27 juin, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour répondre du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours au préjudice de S. Ketougue.

Il ressort dans les débats d’audience que le prévenu en voulant prendre la défense de sa petite copine, a asséné 6 coups de poignard au plaignant. Les faits remontent à 4 mois. D’après les constations issues des blessures de la victime, le mis en cause l’a atteint à des parties sensibles du corps, notamment à la face, à la poitrine et au dos. Interpellé sur son acte, C. I. Cissé clarifie : « On s'est battu dans un bar. S. Ketougue a agressé ma copine enceinte de 3 mois et l’a blessée parce qu’elle saignait. Il lii a déclaré sa flamme, mais celle-ci n’a pas voulu avoir de relation avec lui et il l’a attaquée avant de la blesser », a expliqué le jeune prévenu qui a été invité à avancer les circonstances de son altercation avec S. Ketougue.



« Je suis allé lui demander les raisons de son acte envers ma copine et là, il a sorti un couteau pour m’attaquer, j’ai riposté. Il m’a poignardé au bras, je me suis battu avec lui avant de lui asséner des coups de couteau », a-t-il martelé face au juge.

« Il a attaqué ta petite copine, pourquoi vous n’êtes pas allé chercher un certificat médical pour le traduire en justice au lieu de se rendre justice soi-même ? », lui demande le juge.

« Ma petite copine a eu un certificat », a-t-il répondu avant d’annoncer que celle-ci a finalement perdu sa grossesse. « Ma copine était enceinte de 3 mois, elle a finalement avorté. Cela m’a fait mal mais je n’avais aucune intention de le blesser c’est lui-même qui a sorti le couteau », a soutenu C. I. Cissé pour qui son acte relevait d’une erreur avant de demander la clémence du tribunal.

Le parquet a demandé dans son réquisitoire, une sanction exemplaire à l’encontre du prévenu. Le procureur a requis 2 ans d’emprisonnement ferme pour des faits jugés graves et qui pouvaient atterrir devant la chambre criminelle pour tentative de meurtre.



Dans son verdict, le tribunal a reconnu C. I. Cissé coupable des faits de CBV qui lui sont reprochés. Il l’a condamné à 6 mois ferme d’emprisonnement...