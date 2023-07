Coupe du maire de Saré Yoba Diéga (Kolda) / Modou Diagne Fada (parrain, DG de Sonacos) : "J'ai reçu carte blanche pour indiquer la conduite à tenir! Je ferai connaître ma décision..."

La première édition de la coupe du maire de Saré Yoba Diéga a été jouée ce samedi 29 juillet. Cette finale a opposé les Asc Darou Salam (vert-blanc) et Doumassou (bleu-blanc) sous le regard du parrain de cette première édition, Modou Diagne Fada (Ldr/Yessal). Ainsi, il en a profité pour donner la position de son parti sur la prochaine présidentielle.

D'ailleurs, il affirme avoir reçu carte blanche de son comité directeur pour faire des consultations.



"Le bureau politique de mon parti ne s'est pas encore réuni. Cependant, j'ai reçu carte blanche du comité directeur pour indiquer la conduite à tenir. Ainsi, je suis en train de réfléchir en faisant des consultations avec les uns et les autres. Et naturellement, je vais profiter de mon séjour ici pour discuter avec les responsables de Kolda et de Goudomp. Et après je ferai connaître ma décision sur la candidature du parti..."



Au terme d'une finale âprement disputée, l'ASC Darou Salam l'emportera aux tirs au but aux dépens de l'ASC Doumassou. À l'issue de cette partie, toutes les équipes ayant participé au tournoi ont été récompensées en maillots et ballons.



Pour le maire Boubacar Diallo, "après avoir rendu grâce à Dieu, je félicite les deux équipes qui nous ont offert un match fair-play. C'est d'ailleurs, la jeunesse de Saré Yoba qui gagne. Et c'est une jeunesse responsable que nous voulons dans ce pays. Mieux des jeunes ayant le culte du travail et de la non violence. Dans la foulée, je remercie mon leader pour avoir accepté de parrainer cette première édition..."