Coronavirus : Le Pr Moussa Seydi revient sur les dangers de l’automédication.

La chloroquine est présentée comme un remède miracle contre la pneumonie provoquée par le Sras-CoV-2. Compte tenu de ce fait, la tentation de se jeter sur n’importe quel traitement avec cette molécule est grande. Le Professeur Moussa Seydi invite donc les sénégalais à ne jamais prendre un traitement en automédication.



« La prise en charge, c’est un ensemble. Ce n’est pas seulement l’utilisation d’un traitement spécifique », a expliqué le Chef du Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Le médecin s’est félicité que le traitement avec de l'hydroxychloroquine soit mis à disposition des patients du CHU de Fann, qui sont déjà guéris. « Ces résultats ne doivent pas pousser à l’automédication qui reste dangereuse. J’insiste sur ce fait », a-t-il prévenu.



Et le médecin d’ajouter : « C’est pour éviter d’avoir des effets secondaires inconnus que nous avons commencé dans un premier temps à traiter nos patients uniquement avec de l'hydroxychloroquine. Bien qu’il soit connu que l’association avec l’azithromycine soit plus efficace. Mais après avoir traité un certain nombre de patients, nous n’avons pas noté d’effets secondaires. Nous sommes donc en droit de passer à la deuxième étape».



Le Pr Seydi a encore demandé aux sénégalais de prendre des mesures pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Il a ainsi renouvelé à la population, son appel strict des mesures de prévention individuelle et collective.