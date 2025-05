Contribution : Une société qui maltraite ses enfants, une société qui chosifie ses femmes, sur toutes les latitudes, n'a aucun avenir! ( El Hadji Gorgui Wade NDOYE)

30.000 enfants de la Rue au Sénégal en 2019. Leur exploitation éhontée est évaluée à la même période à 5 milliards de FCFA!



Certains ne les exploitent pas uniquement en leur faisant travailler comme des esclaves, ils leur infligent des châtiments corporels avec le lot de mots de destruction massive de leur dignité aux conséquences incalculables.



Le Sénégal ne devrait pas tomber dans le lot des sociétés condamnées!



Je voudrais m'insurger contre cette demande faite par des enseignants du Coran ou autres qui demandent au Gouvernement d'élargir des "marabouts" qui se sont manifestés de la manière la plus cruelle en enchaînant des enfants ou en les battant à mort. La volonté saluée, à juste titre, du Gouvernement sénégalais, de donner à l'enseignement de l'arabe et du Coran toute sa place ne peut être arrimée à un chantage des plus vils.



Comment un marabout peut-il demander une licence complète pour qu'un "bout de bois de Dieu" puisse être humilié, détruit! C'est quoi le projet, laisser à des personnes égoïstes, dangereuses, le soin de continuer à manipuler et à maltraiter l'enfance?



Parfois, je me dis est ce que beaucoup parlent au nom de Dieu ou est ce qu'ils parlent au nom de leur égo ou d'un lobby qui se veut intouchable ? Ces gens croient-ils vraiment à ce qu'ils enseignent: que demain, nous allons tous rendre compte de nos responsabilités devant les hommes et devant Dieu?

Ces gens leur arrivent-ils seulement de se regarder devant un miroir et de voir le visage d'Amour de Compassion de Lumière d'Allah?



Il n ' y a aucun avenir pour un peuple qui sacrifie ses enfants et maltraite ses femmes.



El Hadji Gorgui Wade NDOYE (EGWN)- Continentpremier.Com