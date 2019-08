Conférence de presse de Sonko sur le fer de la Falémé : Un «Off» dévastateur

Lorsque Libération a eu vent de la vidéo, nous nous sommes dit qu’il s’agissait peut-être d’un montage d’autant qu’il y avait un décalage entre les paroles et les images dans la première vidéo de seneweb qui avait fait un direct de la fameuse conférence de presse d’Ousmane Sonko sur le fer de la Falémé. Mais, en cherchant nous avons pu remonter à une autre vidéo plus nette consultable ici https://youtu.be/cg7SHHhlRp4.



A 1,33 minute Ousmane Sonko demande à Abdoulaye Niane : «Mais boy nakka makka » (Mais boy et à la Mecque ?) . Réponse de ce dernier : «Nekh rek mais nakk sonou, métina » (C’était excellent, mais fatigué, c’est dur). Le leader du Pastef : «Ah oui métina » (Ah oui c’est dur). Abdoulaye Niane : «mane key boumay démati vip laye dieul, bénène yone mome semi Vip leuy dieul » (La prochaine fois que je repars je serai en Vip, en semi Vip). Sonko : «Ah kone yangui khalatt délou déjà ? » (Donc tu penses déjà à y retourner ? ») . «Mais non après bounou dieulé rewmi bobou sakh invité du roi laniouy done » (Quand on prendra le Pouvoir, en ce moment on sera des invités du Roi), répond Abdoulaye Niane. La proposition ne semble pas enchanter Sonko.

Abdoulaye Niane : « Ah bon danga contre naar yii » ? (Ah bon tu es contre les Arabes ?).

Sonko : «Bimafay dème khamou malène wone mais légui soma done faay un milliard douma fa dem » (Quand j’allais là-bas je ne les connaissais pas mais maintenant si on me payait un milliard je m’y rendrai pas).

Abdoulaye Niane : «Ay bandit laniou dé » (Ce sont des bandits). Le leader du Pastef : «Ils ne sont pas bien».



Dans un pays à majorité musulmane où le pèlerinage à la Mecque est considéré comme un des cinq piliers de l’islam, ces propos ne manqueront pas de faire des dégâts.