Communiqué fustigeant la décision du juge qui annule la radiation de Sonko: L’UMS attaque l’agent judiciaire de l’Etat

Stupéfaite du communiqué émanant de l'Agent judiciaire de l'État suite à la décision rendue par le Président du Tribunal d'instance de Ziguinchor relative à la radiation de Ousmane Sonko, l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a sorti un communiqué pour s'en indigner.







L'association de magistrats condamne vigoureusement les attaques contenues dans ledit communiqué et visant un juge qui, selon elle « a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi ». L'UMS rappelle que « le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse ».







L'Ums juge légitime cependant, pour une partie à une procédure judiciaire, quelque soit son statut, estimant ses intérêts lésés, « d'exercer les voies de recours prévues par la loi et laisser la juridiction compétente statuer ».







Ainsi, « toute action attentatoire à l'indépendance de la justice et à l'honneur des acteurs qui l'incarnent, doit être bannie » précise le communiqué.







L'UMS invite les parties de tous bords à se plier à ces principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires.