Commune de Léona (Louga) : La réaction du PM face aux complaintes de jeunes munis de pancartes

L’étape de Léona, dans le département de Louga a marqué la visite du Premier ministre ce dimanche. En effet, ces populations semblent vivre sous la hantise de l’exploitation du zircon par la société Gco. En effet, après la région de Thiès, l’entreprise Grande Côte Opération (Gco) veut exploiter les sols titanifères sur le littoral en étendant ses tentacules dans la région de Louga. Mais les populations au niveau de Léona s’inquiètent de l’impact du projet, notamment sur leur activité agricole et même sur leur terre.



Le Premier ministre Amadou Bâ, arrivé sur les lieux, dans le cadre de sa tournée économique, s’est rendu compte que les populations ont une réelle préoccupation concernant l’impact du projet. « Vous avez parlé d’agriculture, d’élevage, de pêche et de mines. Mais nous sommes là pour vous écouter car, nous sommes là pour vous. Vous êtes des fils du pays. Donc je ne suis pas surpris par votre réaction qui est tout à fait légitime. C’est tout à fait normal d’avoir des inquiétudes et de les exposer pour trouver des solutions. Et nous sommes là pour cela… », a déclaré le chef du gouvernement qui dit attendre de la part des populations et particulièrement des jeunes, un mémorandum qui regroupe tous les maux de la localité.