Commune de Kaolack / Traduit en justice par deux adjoints au maire: L'activiste Lamine Ndao déféré au parquet, libéré sur convocation.

Tout est parti d'une publication (vidéo virale) sur Facebook que le sieur Ndao a postée pour exiger des comptes aux adjoints au maire chargés du volet social, de la santé etc...



Au finish, deux plaintes ont atterri sur la table de l'autorité judiciaire pour diffamation et autres chefs d'inculpation.



Dakaractu a visualisé cette vidéo ou le Sieur Ndao y a demandé des comptes aux adjoints au maire chargés du social, de la santé et de l'assainissement par rapport à l'utilisation des fonds que la mairie aurait dégagés pour l'aide sociale, le curage des canaux à ciel ouvert et la dotation de médicaments.



Déféré depuis ce matin au parquet de Kaolack pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à personnes investies de missions de service public, le sieur Ndao vient d'être libéré sur convocation de se présenter à nouveau demain devant le Procureur