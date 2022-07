Commune de Boulal : Une nouvelle brigade de proximité de la Gendarmerie contre les menaces protéiformes.

La lutte contre le grand banditisme dans le Nord Ouest du pays vient de se doter d'un nouveau fer de lance. À Boulal, dans l'arrondissement de Sagatta Dioloff, ce mardi matin, a été inaugurée une brigade de proximité de la Gendarmerie.



Une « brigade de proximité », comme l'assure déjà Sidiki Kaba, « qui va s'attaquer aux menaces protéiformes en assurant la sécurité, la sureté et la quiétude des populations ».



Selon le ministre, cette nouvelle unité se chargera de traquer les grands bandits de cette zone du Nord Ouest. L'autorité, dit-il, veut « accroitre la présence de la Gendarmerie nationale dans cette zone ».



« La mise en place de cette brigade de proximité traduit une fois de plus l’engagement de la Gendarmerie nationale au côté des populations et surtout la prise en compte des défis sécuritaires dans cette zone », a assuré le ministre des Forces armées, dans un discours dont Dakaractu a obtenu copie.