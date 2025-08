Commune de Boulal : Le maire Aboubacry Sow inaugure le stade municipal par un match de gala

La jeunesse de Boulal, dans le département de Linguère, peut désormais se réjouir d’un rêve devenu réalité. La commune dispose enfin de son stade municipal, une infrastructure longtemps attendue, qui a été officiellement inaugurée le vendredi 1er août 2025 par le maire Aboubacry Sow, lors d’une cérémonie riche en émotions et en symboles.



Pour marquer cette inauguration, un match de gala a opposé les anciens joueurs de l’ASC Walidan de Boulal aux Frères footballeurs de Dahra Djoloff, emmenés par Khar Ndofène Diouf, actuel chef de cabinet du Président de l’Assemblée nationale.



Dans une ambiance conviviale et un esprit de fair-play exemplaire, les visiteurs l’ont emporté par 5 buts à 3. Mais l’histoire retiendra surtout que le tout premier but inscrit dans le stade municipal l’a été par Seydou Sy, vétéran de l’ASC Walidan.



Dans son discours, le maire Aboubacry Sow a exprimé toute sa fierté et son émotion devant l’aboutissement de ce projet : « Cette infrastructure est bien plus qu’un terrain de sport. C’est un espace d’épanouissement, de cohésion et de rêve pour la jeunesse de Boulal », a-t-il déclaré.



Il a exhorté les jeunes à s’approprier de ce bijou, à en faire un lieu vivant, propice à l’expression de leur talent, de leur ambition et de leur solidarité.