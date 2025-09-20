Colobane : des cuisines, matelas et tentes de mendiants découverts au cœur de l’espace public

Lors de l’opération coup de poing menée à Colobane, les forces de l’ordre ont découvert derrière les bâches et les tentes de fortune de véritables lieux de vie insalubres : matelas entassés, ustensiles de cuisine, dépôts d’ordures et espaces improvisés pour accueillir des familles entières de mendiants. Selon des sources proches du dossier, la plupart des occupants avaient déjà quitté les lieux, informés à l’avance de l’imminence du déguerpissement. Ces découvertes témoignent de l’ampleur du phénomène d’occupation anarchique, longtemps toléré dans ce quartier stratégique de Dakar.



Le ministère de l’Intérieur a tenu à clarifier : cette opération ne vise aucune communauté en particulier. Si certains des déguerpis sont étrangers, beaucoup d’entre eux sont bel et bien Sénégalais. « Il ne s’agit pas de stigmatisation », a insisté le ministre Bamba Cissé, qui rappelle que l’objectif est global : mettre fin à l’anarchie, restaurer la discipline et protéger l’espace public. L’État entend ainsi mettre un terme à ces pratiques illégales qui transforment la voie publique en zones d’habitat, de mendicité et d’insalubrité.

