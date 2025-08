Clôture à Beijing du séminaire des journalistes sénégalais : entre découverte de la Chine et plaidoyer diplomatique

Ce mercredi 30 juillet 2025, l’Institut des Études Internationales et de la Formation du Groupe de Communication Internationale de Chine (CICG), en partenariat avec le ministère chinois du Commerce et l’Ambassade de Chine au Sénégal, a procédé à la clôture d’un séminaire dédié aux journalistes et cadres des médias sénégalais, à Beijing.





Durant quinze jours (du 16 juillet au 30 juillet), une délégation d'une vingtaine de professionnels sénégalais a séjourné à Beijing et dans la ville de Dali, découvrant les réalités économiques, culturelles, touristiques et agricoles de la Chine, à travers cours, visites et échanges. À l’issue du séjour, des certificats de participation ont été remis à tous les membres de la délégation.





Une immersion dans le modèle chinois

Cette formation a permis aux participants de mieux comprendre la trajectoire économique et politique de la Chine, sa philosophie de développement, mais aussi ses défis contemporains. « Les cours m’ont permis de savoir d’abord ce que la Chine pense d’elle-même. Les Chinois sont fiers de leur histoire, s’appuient sur leurs forces internes avant de s’ouvrir au reste du monde. Avec l'initiative "La Ceinture et la Route", la Chine affiche ses ambitions de commercer avec tous les pays [...] La formation m'a aidé à comprendre la vision de la Chine, qui sait où elle va, tout en se donnant les moyens d'y arriver. La principale leçon que je tire de ce séjour, c'est que pour se développer, il faut d'abord et surtout compter sur soi. Le séjour à Dali a montré comment l'agriculture et le tourisme d'une vaste zone sont portés par le lac Erhai, objet de toutes les attentions pour assurer sa protection. Un bel exemple de préservation et d'utilisation de la ressource », a confié Malick Ciss, journaliste au quotidien national Le Soleil. Il a salué les investissements chinois en Afrique, notamment dans les infrastructures, tout en tirant une leçon essentielle : « Pour se développer, il faut compter sur soi. »





Ousmane Dicko, journaliste à Seneweb, a salué la richesse des échanges et la pertinence des thématiques abordées : « C'était un séminaire intéressant avec des journées de travail assez dynamiques, avec des thèmes aussi très importants qui sont développés, ce qui nous a permis de connaître le vrai visage de la Chine (sa manière de gouverner, de travailler). Ce séminaire nous a permis de mieux comprendre le système de gouvernance chinois et la mentalité qui a transformé ce pays d’Asie, autrefois pauvre, en seconde puissance mondiale. »





Une nouvelle ère de la coopération sino-africaine





Lors de la cérémonie, les organisateurs ont rappelé la force des relations sino-africaines, forgées par une longue histoire de soutien mutuel dans les luttes pour l’indépendance. « En septembre 2024, les présidents Xi Jinping et Bassirou Diomaye Faye ont co-présidé le Sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine, marquant l’entrée dans une nouvelle ère », ont-ils souligné.



Ils ont également exprimé leur souhait de renforcer la coopération dans les domaines des médias, du tourisme, de l’agriculture, du commerce, de la recherche et de l’éducation, dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”.





Présent à la cérémonie, Abou Niang, deuxième secrétaire de l’Ambassade du Sénégal en Chine, a profité de l’occasion pour interpeller les autorités chinoises : « Ces types de manifestations sont souvent organisés sans que l’Ambassade du Sénégal en Chine en soit informée. Cela enfreint nos usages diplomatiques. Nous appelons la partie chinoise à prendre les mesures idoines. » Rappelons qu'au même moment le ministre Birame Soulèye Diop était à Beijing pour signer un accord de partenariat avec une société chinoise et s'était déplacé avec l'Ambassadeur du Sénégal en Chine dans la ville moderne de Shenzhen.