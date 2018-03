Classement FIFA/ le Sénégal toujours 2éme africain et 27éme mondial

Comme chaque mois, la FIFA a dévoilé ce jeudi son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de mars. Avec seulement deux matchs amicaux disputés dans le monde entier au cours des 30 derniers jours, les changements à signaler sont minimes et provoqués par l’effacement d’anciens résultats. Au niveau mondial, l’Allemagne mène toujours la danse devant le Brésil et le Portugal. L’Espagne est rattrapée par la Pologne à la 6e place.



Pas davantage de mouvement en Afrique où la Tunisie garde les commandes devant le Sénégal 27 éme et la RD Congo. A signaler seulement l’Afrique du Sud qui gagne une place au niveau mondial pour doubler la Zambie et le retour du Gabon dans le Top 20 continental en raison de la légère chute de la Guinée Bissau. La CAF compte toujours 5 représentants dans le TOP 50 mondial contre 30 pour l’Europe, 9 pour l’Amérique du Sud, 4 pour l’Amérique Centrale et 2 pour l’Asie. Les matchs amicaux au programme fin mars promettent beaucoup plus de changements dans la prochaine édition de ce classement en avril.

www.afrik-foot.com



1. Allemagne

2. Brésil

3. Portugal

4. Argentine

5. Belgique

6. Pologne

6. Espagne

8. Suisse

9. France

10. Chili



image: http://www.afrik-foot.com/squelettes/v4/puce.gif



- Le top 20 africain



1. Tunisie (23e)

2. Sénégal (27e)

3. RDC (39e)

4. Maroc (42e)

5. Egypte (44e)

6. Cameroun (51e)

7. Nigeria (52e)

8. Ghana (54e)

9. Burkina Faso (56e)

10. Algérie (60e)

11. Cap Vert (61e)

12. Mali (67e)

13. Guinée (70e)

14. Côte d’Ivoire (71e)

15. Afrique du Sud (76e)

16. Zambie (77e)

17. Ouganda (78e)

18. Bénin (81e)

19. Congo (87e)

20. Gabon (95e)