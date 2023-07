Cinquantenaire de la mouvance Réenu Reew Mi/And-Jëf Xarebi: " Je plaide pour une collaboration intergénérationnelle effective..."( Aminata Touré).

"Je rends un vibrant hommage à Landing Savané et ses camarades de l’époque qui ont été à l’avant-garde de nombreux combats à l’origine d’avancées démocratiques importantes, parmi lesquelles la liberté de la presse, l’avancement des droits des femmes, l’organisation d’élections transparentes", a écrit l'ancien premier ministre, Aminata Touré sur sa page Facebook à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la mouvance Réenu Reew Mi/ And Jëf/ Xarebi.



Une occasion pour elle de s'adresser à la nouvelle génération à travers ce plaidoyer.

" Les jeunes qui aujourd’hui luttent pour la Justice sont les dignes héritiers de leurs aînés. Aussi, je plaide pour une collaboration intergénérationnelle effective afin de faire triompher ensemble nos valeurs communes de justice sociale, de liberté et de dignité pour les hommes et femmes du Sénégal".