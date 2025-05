Chèques fantômes, assistante envolée et des millions disparus : l’ex-directeur de l’hôpital Roi-Baudouin rattrapé par la justice

L’étau judiciaire se resserre autour de Dr Cheikh Mbaye Seck, ex-directeur de l’hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. Selon les informations publiées par L’Observateur, il a été placé en garde à vue le vendredi 9 mai par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. Les accusations sont lourdes : escroquerie, faux et usage de faux, détournement de deniers publics.







Tout commence en plein mois de Ramadan 2024, lorsqu’un contrat de sous-traitance dans le domaine de la restauration hospitalière vire à un imbroglio financier. Une restauratrice, recrutée par M. Wade, attributaire officiel du marché, assure les prestations… sans jamais percevoir la somme de 3,5 millions FCfa qui lui était due. Et pourtant, un chèque de 5 millions FCfa avait bien été émis par l’Agent comptable de l’hôpital.







Mais ce chèque a été réécrit au nom d’une certaine Khady, alors assistante personnelle du Dr Seck, qui aurait retiré les fonds et remis l’argent à son supérieur hiérarchique. Depuis, Khady a disparu du pays, direction le Canada, et la restauratrice lésée n’a jamais été remboursée.







C’est cette dernière qui décide, la première, de porter plainte contre M. Wade. Mais celui-ci retourne la situation en mettant en cause la direction de l’hôpital. Ce rebondissement entraîne l’ouverture d’une enquête par la gendarmerie, laquelle, sur la base des éléments collectés, obtient l’ordre du parquet de placer Dr Seck en garde à vue.







Auditionné et confronté à plusieurs témoins, le directeur des finances, le chef du personnel infirmier, le responsable de l’économat et celui du service de restauration , Dr Cheikh Mbaye Seck se retrouve acculé.







Le parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye devrait le déférer ce lundi, en attendant l’éventualité d’une médiation pénale.







Mais ce n’est pas la première fois que le nom de Dr Seck se retrouve au cœur d’une tourmente judiciaire. En 2023, il avait été accusé par Dr Ibrahima Sitor Souleymane Sart, alors chef du service de chirurgie, de menaces de mort, injures et agressions. Un différend encore pendant devant la justice. En début d’année 2024, de nouveaux soupçons surgissent, cette fois autour d’un détournement présumé de 150 millions FCfa censés financer une infrastructure de l’hôpital. Accusations que Dr Seck avait, à l’époque, fermement niées.







Aujourd’hui, les faits semblent plus précis, les preuves plus concrètes. Avec une assistante introuvable, des témoignages internes accablants et un chèque redirigé, l’ancien directeur se retrouve face à un dossier judiciaire difficilement esquivable. Le feuilleton judiciaire du Dr Cheikh Mbaye Seck, déjà chargé, semble entrer dans un nouveau chapitre.