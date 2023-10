Cheikh Tidiane Dièye, YAW : « Macky Sall a enlevé toutes les cloisons, il a détricoté l’Etat du Sénégal et il est temps que tous les républicains et démocrates se lèvent »

Ayant accompagné le mandataire du candidat Sonko président à la présidentielle de février 2024, le président du mouvement « Avenir Sénégal Bi Nu Beug » s’est prononcé sur le refus d’acquisition de fiches de parrainage pour son candidat. Face à cette situation, Cheikh Tidiane Dièye s’est désolé ouvertement et brocarde « je suis venu lui apporter mon soutien et celui de tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi » fait-il savoir.



« Je suis venu constater par moi-même l'étendue de la dégradation de notre démocratie, de nos institutions et de l’état de droit. On n'est plus dans un état de droit » lance Cheikh Tidiane Dièye qui ajoute que « l’administration n’appartient pas à Macky Sall. Ce n’est pas le président de la République ni le ministre qui ont l’autorité et le pouvoir de refuser l’exécution de cette décision de justice. C’est une violation de la Constitution de notre pays. C’est une violation des lois et règlements. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est de la responsabilité directe et entière du président de la République ».



Cependant, il remarque avec stupéfaction et désolation « comment un commissaire peut refuser l’application d’une décision de justice. Ce qui se passe aujourd’hui dépasse l’entendement. Je lance un appel aux Sénégalais, nous avons dépassé toutes les limites imaginables. Macky Sall a enlevé toutes les cloisons, il a détricoté l’Etat du Sénégal et il est temps que tous les républicains et démocrates se lèvent et prennent toutes les décisions et la mesure de l’enjeu pour faire face au Macky Sall »



A l’en croire, « c’est le moment de le faire reculer dans sa volonté de partir, de laisser un pays en lambeau pour que cela profite à ses clients, ses courtisans et son clan, on ne l’acceptera pas. Le pouvoir est sur la défensive et aujourd’hui c’est Macky Sall et son régime qui sont tombés dans leur propres piège. Ils ont été piégés parce qu’ils ont fraudé la loi, ils manipulé le droit, le règlement et la justice sénégalaise. Ils sont pris en tenaille et ne savent plus quoi faire. Ils savent que tôt ou tard, ils rendront ces fiches à Ousmane Sonko parce que le droit est contre eux » croit fermement Cheikh Tidiane Dièye.