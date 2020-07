Chantiers du programme Smart Sénégal : Des résultats bien visibles à Thiès et Diamniadio

Le satisfecit du Gouverneur de Thies



A Thiès, les chantiers du programme Smart Sénégal ont particulièrement bien avancé plus d’un an après le début de leur mise en œuvre. Une visite sur le terrain a permis au Directeur général de l’ADIE et à la délégation composée des responsables de ce programme de le constater de visu. Un constat conforté par le Gouverneur de la Région, M. Mouhamadou Moustapha Ndao, qui s’est réjoui de l’impact positif que ce programme a au niveau de Thiès pour les volets sécurité, éducation, service public, et accès à la connectivité et ce, grâce aux projets Safe City, Smart Education, Smart Territoires et Smart Wifi.